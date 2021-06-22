غوميز يقود الأرجنتين للتغلب على باراغواي في كوبا أمريكا

تغلب منتخب الأرجنتين على نظيره منتخب باراغواي بهدفٍ دون رد ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى لبطولة كوبا أمريكا 2021 التي تستضيفها البرازيل.

ويدين رفاق النجم ليونيل ميسي قائد الأرجنتين بالفضل في الفوز إلى أليخاندرو (بابو) غوميز الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة العاشرة بتسديدة ذكية من فوق الحارس بعد تمريرة مميزة من آنخيل دي ماريا.

الأرجنتين تضمن التأهل لربع النهائي

بهذا الفوز، رفع منتخب الأرجنتين رصيده إلى 7 نقاط لينفرد في صدارة المجموعة الأولى، متفوقا على تشيلي أقرب ملاحقيه بفارق نقطتين، ليضمن التأهل إلى ربع النهائي قبل مباراة الجولة الأخيرة.

أما منتخب باراغواي فتجمد رصيده عند ثلاث نقاط في المركز الثالث بعد خوض مباراتين.

وكان المنتخب الأرجنتيني تعادل مع تشيلي وفاز على أوروغواي في أول جولتين، بينما فاز منتخب باراغواي على بوليفيا.

وسيواجه التانغو نظيره البوليفي يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الرابعة والأخيرة من دور المجموعات، بينما تلتقي باراغواي مع تشيلي وأوروغواي.

وانطلقت بطولة كوبا أمريكا 2021 في البرازيل بمشاركة 10 منتخبات، تم تقسيمها إلى مجموعتين ليتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى إلى ربع النهائي، فيما يودع المنتخبان صاحبا المركز الخامس المسابقة.