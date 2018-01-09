غوميش يتطلع للرحيل عن برشلونة

أندريه غوميش

تحسن مستوى أندريه غوميش كثيراً مع برشلونة الموسم الحالي بعد تعرضه للكثير من الانتقادات الموسم الماضي، حيث أنه تطور كثيراً تحت قيادة المدرب الجديد إيرنيستو فالفيردي.

وقالت صحيفة "سبورت" المقربة من النادي الكتالوني أن الدولي البرتغالي تحدث مع المدير الفني الإسباني وأخبره أنه يريد الرحيل من أجل الحصول على عدد أكبر من الدقائق في الملعب تحضيراً للمشاركة مع منتخب بلاده في كأس العالم 2018.

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ويشعر غوميش بالخوف جراء احتمالية فقدان مركزه الأساسي في تشكيل منتخب البرتغال في مونديال روسيا، ولذلك يرغب في المشاركة بصفة مستمرة فيما تبقى من الموسم.

وجاء رد واضحاً على طلب لاعب الوسط حيث أخبره أن ليونيل ميسي وبعض النجوم الآخرين هم فقط من يضمنون المشاركة بصورة أساسية، أما البقية فعليهم إثبات أنفسهم باستمرار.

يذكر أن غوميش مطلوب من قبل يوفنتوس ونابولي وبعض أندية الدوري الإنجليزي الممتاز.