غوندوغان: ليفربول يستطيع الفوز 4-0 على برشلونة

يرى إيلكاي غوندوغان لاعب وسط مانشستر سيتي أن ليفربول قادر على قلب تأخره ذهاباً في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام برشلونة بثلاثيةٍ نظيفة إلى فوزٍ إياباً برباعيةٍ دون رد.

ورغم أن الفريق الإنجليزي سيخوض اللقاء دون نجميه محمد صلاح وروبرتو فيرمينو، إلا أن الألماني يعتقد أن لدى مواطنه المدرب يورغن كلوب الحلول اللازمة لخطف التأهل.

وقال غوندوغان لشبكة "دي أي زد إن" الرياضية: "فكرت بالأمر، ويخيل لي أن النتيجة لم تُحسم بعد.

"يمكنني أن أرى ليفربول يفوز بنتيجة 4-0 على أرضه، لا أدري لماذا، لكني أعتقد أن جماهير الفريق إضافة لقدرة كلوب على تحفيز لاعبيه الذين تصعب مواجهتهم، جميعها عوامل قد تجبر برشلونة على الخسارة.

يذكر أن مانشستر سيتي يتصدر محلياً الدوري الإنجليزي بفارق نقطة واحدة عن ليفربول صاحب المركز الثاني مع تبقي مباراة واحدة لكلٍ منهما من أجل حسم اللقب.