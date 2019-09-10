فابيان رويز على رادار برشلونة

أكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الصادرة من كتالونيا، الثلاثاء، اهتمام برشلونة بالتعاقد مع المتألق فابيان رويز لاعب وسط نابولي، بعد أدائه اللافت مؤخراً مع البارتينوبي ومنتخب إسبانيا.

وكان نجم الوسط قريباً من الانتقال إلى البارسا خلال صيف 2018 بعد موسمه الرائع مع ريال بيتيس، لكن النادي الكتالوني صرف النظر عن ضمه بسبب قلة خبرته حينها.

ومن المتوقع أن يراقب كشافو البارسا اللاعب عن قرب خلال الفترة القادمة، تمهيداً لتقديم عرض رسمي إلى نابولي الصيف القادم.

يذكر أن عقد رويز مع النادي الإيطالي يمتد لعدة مواسم إضافية، لذلك لن يبيعه فريق المدرب كارلو أنشيلوتي بأقل من 60 مليون يورو وفقاً لمصادر مقربة من الطرفين.