فاسوني: رونالدو كان متاحاً لميلان قبل تحرك يوفنتوس

قال ماركو فاسوني المدير الرياضي السابق لميلان أن كريستيانو رونالدو كان متاحاً بالنسبة للروسونيري قبل تعاقد يوفنتوس معه.

وكانت وجهة البرتغالي قد ظلت معلقة بعدما أعلن "صاروخ ماديرا" أنه سيرحل عن ريال مدريد عقب نهائي دوري أبطال اوروبا 2018.

وبعد انتهاء موسمه الأول في الدوري الإيطالي، تحدث فاسوني عن مفاجأة بالنسبة للكثيرين خاصة في إيطاليا.

وقال المدير الرياضي السابق: "كان رونالدو متاحاً لميلان صيف عام 2018، وحاولنا بالفعل التواصل معه قبل يوفنتوس.

"كان بإمكاننا التعاقد معه لكن يوفنتوس كان أكثر جدية وأكثر قدرة على التكفل بالصفقة واحتياجاتها المادية.

"فترة تواجدي في ميلان شهدت العديد من الأشياء غير المفهومة، لم أكن أمتلك كامل الصلاحيات حتى أقنع رونالدو بالمجيء إلى سان سيرو"

يذكر أن رونالدو توج بجائزة لاعب العام في إيطاليا، كما توج مع يوفنتوس بلقب الدوري المحلي للمرة الثامنة على التوالي.