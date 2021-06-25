فلسطين سادس المتأهلين لكأس العرب

حقق منتخب فلسطين فوزاً كبيراً على جزر القمر بخمسة أهداف لهدف ليتأهل لدور مجموعات بطولة كأس العرب قطر 2021، في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد جاسم بن حمد.

وانضم الفلسطيني بالتالي إلى المجموعة الثالثة التي تضم منتخبي المغرب والمملكة العربية السعودية، إلى جانب الأردن بعد الغاء مباراته أمام جنوب السودان واحتساب النتيجة لصالحه بسبب اصابة عدد من لاعبي جنوب السودان بفيروس كورونا.

مواجهة الأمس جاءت مثيرة منذ البداية ووضح مدى رغبة جزر القمر في هز الشباك بالاندفاع للهجوم وكاد جوموي موسى أن يسجل مبكراً في الدقيقة الثانية، عندما انفرد بالمرمى إلا أنه سدد عالياً وأضاع انفراداً تاماً.

وفي الدقيقة 5 قام ابراهيم جودجا بلعب كرة بالرأس داخل منطقة الجزاء استلمها موسى وانطلق تجاه الحارس وسدد كرة سريعة متقنة سكنت الشباك مسجلاً هدف التقدم لفريق جزر القمر في وقت مبكر من عمر المباراة.

وواصل جزر القمر تفوقه وأتيحت له أكثر من هجمة كان بإمكانه زيادة رصيده من الأهداف حتى الدقيقة 21 عندما انطلق موسى أنشط لاعبي الفريق وتوغل داخل منطقة الجزاء إلا أنه تعرقل في تداخل مع محمود أبو ورده مدافع فلسطين ليحتسب الحكم ركلة جزاء لجزر القمر إلا أنه قام بإلغائها بعد الرجوع لتقنية الفيديو.

في الدقيقة 35 احتسب الحكم ركلة حرة مباشرة لعبت داخل منطقة الجزاء لتصل إلى محمد يامين الذي حاول تسديد الكرة في المرمى إلا أنها وصلت إلى ليث خروب، الذي سددها سكنت الشباك من متابعة الكرة بشكل رائع معلناً عن تسجيل المنتخب الفلسطيني لهدف التعادل.

وتمكن الفدائي من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 42 عن طريق المتألق عدي الدباغ الذي راوغ الدفاع وسدد الكرة ببراعة في الشباك معلناً عن تفوق الفلسطيني وعودته بقوة بعد تأخره بهدف.

فلسطين تؤكد النتيجة في الشوط الثاني

سجل الدباغ الهدف الثالث الا أن الحكم ألغاه للتسلل، وفي الدقيقة 56 أسفر الضغط الفلسطيني عن تسجيل الهدف الثالث عن طريق تامر صيام من رأسية ليمنح فريقه الأفضلية ويصعب مهمة جزر القمر في العودة للمباراة.

بعدها استطاع المنتخب الفلسطيني إضافة الهدف الرابع في الدقيقة 72 بعدما لعب الدباغ عرضية نموذجية قابلها صيام وحولها بتسديدة في الشباك معلناً عن الهدف الرابع.

بعدها سجل إسلام بطران الهدف الخامس وسط دربكة دفاعية لينتهي اللقاء بفوز الفدائي بخمسة أهداف مقابل هدف.