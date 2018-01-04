فوزي غلام مرشح لمانشستر يونايتد

فوزي غلام

قالت صحيفة "إكسبريس" البريطانية أن مانشستر يونايتد على أتم الاستعداد للحصول على خدمات فوزي غلام، ظهير نابولي.

وأبلغ جوزيه مورينيو مدرب يونايتد إدارة النادي بأن التعاقد مع ظهير أيسر بات ضرورة حتمية خلال سوق الانتقالات الشتوي الجاري.

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وكشفت إكسبريس أن النادي الإنجليزي يحرص بشكل كبير، على ضم الدولي الجزائري هذا الشهر، علماً بأن نابولي جدد عقده ليستمر مع الفريق حتى عام 2022.

ووفقاً لما تكهنت بها تقارير صحفية سابقة، سيتقاضى غلام 3.5 مليون يورو سنوياً مع نابولي، مع وجود شرط جزائي بقيمة 35 مليون يورو، صالح فقط للأندية من خارج إيطاليا.