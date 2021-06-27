فيرنر لا يستبعد الرحيل عن تشيلسي

قال كارل هاينتس فورستر وكيل تيمو فيرنر مهاجم تشيلسي بطل أوروبا، أنه لا يستبعد احتمال انتقال موكله إلى بايرن ميونيخ، خاصة بعد أن بات جوليان ناغليسمان على رأس القيادة الفنية للفريق البافاري، وهو المدرب الذي كان يدرب اللاعب في ناديه السابق لايبتزيغ.

ولم يكن الموسم الأول لفيرنر مع البلوز جيداً، بل كان مخيباً للآمال التي انعقدت عليه، ومحبطاً تماماً لطموحاته، ولولا الفوز بلقب دوري الأبطال الأوروبي، لأصبح وضع المهاجم أكثر سوءاً.

وأضاف فورستر أن عدداً من الأندية الأوروبية الكبرى مهتمة بالحصول على خدمات موكله، أبرزها بايرن ميونيخ، وكان اللاعب مطلوباً من قبل من أندية أخرى ولكنه فضل تشيلسي.

ورداً على سؤال يتعلق بما إذا كان هذا المهاجم الألماني يفكر بجدية في اللعب مجدداً تحت قيادة ناغليسمان، قال فورستر: "هذا الأمر غير مستبعد، ولكن إذا ما طلبتموني بتقييم الموقف حالياً، فإني أقول بوضوح شديد إنه سيبقى مع البلوز، لأنه يشعر بأنه على راحته مع مدربه توماس توخيل، وسعيد بمركزه الجديد المختلف عن مركزه في لايبتزيغ، إذ أن دوره يشبه إلى حد بعيد دور توماس مولر مع البافاري.

فيرنر يتطلع للعمل تحت إشراف ناغليسمان

واعترف فورستر بأن ناغليسمان وفيرنر يقدر كل منهما الآخر، وقال: "ربما جد في الأمور شيئاً جديداً، فأنا لا أعرف ما الذي سيحدث في السنوات الثلاث أوالأربع المقبلة".

ويرتبط فيرنر بعقد طويل الأجل مع تشيلسي ينتهي في صيف 2025، ومن المنتظر أن يصبح ذات يوم رأس حربة صريحاً في البلوز، وهو الدور الذي يقوم به حالياً مواطنه كاي هافيرتس، أما إذا انتقل إلى بايرن ميونيخ، فإن منافسة شرسة ستحدث فيما يتعلق بمراكز اللعب، لأن بطل ألمانيا سيواصل اعتماده على مهاجمه الأول روبرت ليفاندوفسكي، مما يعني أن انتقال فيرنر للبافاري لن يحل مشاكله فيما يتعلق بدقائق المشاركة.

وفي سياق متصل، يستهدف البلوز الدخول في منافسة على ضم لاعبين جدد إلى صفوفه في السوق الصيفي المقبل، حيث يرغب في التعاقد مع هاري كين (توتنهام) أو إيرلينغ هالاند (بوروسيا دورتموند) أو كليهما.