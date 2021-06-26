كايزر ينهي حلم الوداد ببلوغ نهائي دوري أبطال إفريقيا

فشل فريق الوداد الرياضي المغربي لكرة القدم في بلوغ نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد تعادله اليوم السبت مع ضيفه كايزر تشيفس الجنوب إفريقي بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما على ملعب سوكر سيتي لحساب إياب نصف نهائي المسابقة.

وأتيحت للوداد العديد من الفرص السانحة للتسجيل خصوصاً في الشوط الأول عبر الحسوني والكعبي لكنه لم يستغلها ليودع بذلك المسابقة الأغلى قارياً من المربع الذهبي.

تشيفس يقصي الوداد وينتظر الفائز من مواجهة الأهلي والترجي

وكان كايزر تشيفس قد عاد بفوز ثمين في مباراة الذهاب من ملعب المركب الرياضي محمد الخامس بهدف دون رد وهو ما منحه بطاقة العبور للنهائي للمرة الأولى في تاريخه.

ويلتقي تشيفس في النهائي مع الفائز من مواجهة المربع الذهبي الأخرى بين الأهلي المصري والترجي التونسي.