كاين يتطلع للتفوق على ميسي

هاري كاين

يستطيع هاري كاين مهاجم توتنهام المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز، إنهاء عام 2017 وهو الأكثر تسجيلاً في أوروبا، خلال عام واحد بعدما أحرز ثلاثيته السابعة في الفوز 3-0 على بيرنلي أمس السبت.

ويؤمن ماوريسيو بوتشيتينو مدرب سبيرز بأن كاين لا يستطيع فقط تحقيق هذا الهدف، بل زيادته في الأعوام المقبلة.

ورفعت ثلاثية الدولي الإنجليزي رصيده إلى 53 هدفاً في جميع المباريات الرسمية مع ناديه ومنتخب بلاده هذا العام، وأصبح يتأخر بفارق هدف واحد فقط عن ليونيل ميسي نجم برشلونة.