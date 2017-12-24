كاين يتطلع للتفوق على ميسي
هاري كاين
يستطيع هاري كاين مهاجم توتنهام المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز، إنهاء عام 2017 وهو الأكثر تسجيلاً في أوروبا، خلال عام واحد بعدما أحرز ثلاثيته السابعة في الفوز 3-0 على بيرنلي أمس السبت.
ويؤمن ماوريسيو بوتشيتينو مدرب سبيرز بأن كاين لا يستطيع فقط تحقيق هذا الهدف، بل زيادته في الأعوام المقبلة.
ورفعت ثلاثية الدولي الإنجليزي رصيده إلى 53 هدفاً في جميع المباريات الرسمية مع ناديه ومنتخب بلاده هذا العام، وأصبح يتأخر بفارق هدف واحد فقط عن ليونيل ميسي نجم برشلونة.
ويتساوى مهاجم إنجلترا مع روبرت ليفاندوفسكي نجم بايرن ميونخ وكريستيانو رونالدو هداف ريال مدريد وإيدينسون كافاني قناص باريس سان جيرمان.
وعلى عكس كل منافسيه، ما زال أمام كاين مباراة واحدة حتى نهاية العام عندما يلتقي توتنهام مع ساوثهامبتون بعد غد الثلاثاء.
وبعد ثلاثيته على ملعب تيرف مور، رفع كاين رصيده إلى 36 هدفاً في العام الميلادي ضمن الدوري الإنجليزي ليعادل رقم آلان شيرر القياسي الصامد منذ عام 1995.
وقال بوتشيتينو: “كاين لاعب مذهل ورائع، يحتاج إلى هدف واحد للتفوق على آلان (شيرر)، لنرى ما سيحدث في المباراة المقبلة، لكنه أمر مذهل بالنسبة له.
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“من الصعب العثور على كلمات لوصف هاري كاين، حتى خلال وقتي في توتنهام فهو يدهشني، الثلاثية أمر رائع له لكن كان يستطيع تسجيل أكثر من ذلك، أشعر بالقلق عندما لا نصنع العدد الكافي من الفرص”.
وأكد المدير الفني الأرجنتيني أن مجموع أهداف كاين هو مكافأة على العمل الذي يقوم به بقوله: “خلال ثلاثة أعوام ونصف لي مع توتنهام يدهشني كاين دائماً، ليس بأهدافه فقط بل بإسهاماته وسلوكه وطريقته الاحترافية وكيفية عمله في الملعب، اعتبره مثالاً رائعاً للجميع.
“أنا سعيد من أجله، إنه بحاجة إلى هدف واحد للتفوق على رقم آلان القياسي وأعتقد أنه إنجاز هائل له”.
وبسؤاله عما إذا كان كاين يستطيع كسر رقم شيرر القياسي في الدوري الممتاز البالغ 260 هدفاً، يرى بوتشيتينو أن الحفاظ على المستوى كان شيئاً أساسياً في مسيرة هداف نيوكاسل يونايتد وبلاكبيرن روفرز السابق، لكنه شدد على أن كاين يمتلك الكفاءة لتحقيق شيء مشابه، حيث قال: “نتمنى من أجل توتنهام ومن أجله أن يستطيع تسجيل 50 هدفاً أو أكثر كل عام".
وأردف: “أعتقد أن بإمكانه التحسن أكثر، عمره 24 عاماً فقط، واللاعب يصل إلى أفضل ما لديه عند 27 و28 و29 عاماً، وهذا يعتمد على مدى احترافيتك.
“لو حافظ هاري كاين على هذه العقلية والعمل الجاد كل يوم، سيستطيع اللعب حتى يرغب هو في التوقف، وبالنسبة لي أرى أنه ما زال قادراً على التحسن”.
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