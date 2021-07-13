كرة السلة: أمريكا تسقط ودياً مرة أخرى

تعرض منتخب الولايات المتحدة الأميركية لكرة السلة للخسارة الودية الثانية على التوالي أمام ضيفه الأسترالي بنتيجة 83-91 في اللقاء الذي جمعهما في لاس فيغاس ضمن الاستعدادات لـ أولمبياد طوكيو .

وكان الفريق الأميركي قد سقط في مواجهة ودية يوم السبت الماضي أمام غريمه النيجيري بنتيجة 87-90.

كان باتي ميلز أبرز المسجلين للفائز برصيد 22 نقطة، يليه جو إنغلز بـ 17، وماثيس ثايبل بـ 12، وكريس غولدينغ بـ 11.

أما للخاسر، فسجل داميان ليلارد 22 نقطة، تبعه كيفين دورانت بـ 17، وبرادلي بيل بـ 12.

ويلتقي منتخب الولايات المتحدة في المباراة الودية التالية خصمه الأرجنتيني، فيما يواجه منتخب أستراليا غريمه النيجيري يوم الثلاثاء في لاس فيغاس أيضاً.

يذكر أن أولمبياد طوكيو سينطلق في الرابع والعشرين من الشهر الجاري في العاصمة اليابانية دون حضور جماهيري.