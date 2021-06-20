كريستيانو رونالدو يعادل ميروسلاف كلوزه

عادل كريستيانو رونالدو مهاجم منتخب البرتغال الأول أمس، الرقم القياسي لأكثر اللاعبين تسجيلاً في بطولتي اليورو وكأس العالم، العائد إلى الألماني ميروسلاف كلوزه، المهاجم المعتزل.

وتمكن "صاروخ ماديرا" من معادلة هذا الرقم بهز شباك منتخب ألمانيا تحديداً، في المباراة التي جرت على ملعب آليانز آرينا، في ثاني جولات دور مجموعات بطولة يورو 2020 وانتهت بفوز المانشافت بنتيجة 4-2.

ولحق هداف يوفنتوس بكلوزه بعدما رفع رصيده إلى 19 هدفاً.

ويأتي في المرتبة الثالثة الألماني الآخر غيرد مولر، المهاجم المعتزل، ثم مواطنه يورغن كلينسمان، المهاجم أيضاً، والفرنسي ميشيل بلاتيني، لاعب الوسط، برصيد 18 و16 و14 هدفاً على الترتيب.