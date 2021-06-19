يورو 2020: ألمانيا تحقق فوزاً مستحقاً على البرتغال

حقق منتخب ألمانيا فوزاً مهماً على ضيفه البرتغالي بأربعة أهداف لاثنين، اليوم السبت على ملعب آليانز آرينا ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة لبطولة يورو 2020.

تقدم برازيليو أوروبا عن طريق كريستيانو رونالدو في الدقيقة 15 ليعزز صدارته لهدافي اليورو التاريخيين برصيد 12 هدفاً.

وعادل المانشافت النتيجة حينما حول مدافع البرتغال روبن دياش عرضية بالخطأ فى مرمى فريقه بعد 20 دقيقة.

​وجاء الهدف الثانى لألمانيا بعد عرضية من جوشوا كيميش، سجلها الظهير الأيسر رافاييل غيريرو، في مرمى البرتغال بالخطأ في الدقيقة 39.

وجاء الهدف الثالث للماكينات عن طريق كاي هافيرتز مطلع الشوط الثاني (51)، قبل أن يضيف روبن غوسينس الهدف الرابع في الدقيقة 60.

وقلص ديوغو جوتا الفارق للضيوف في الدقيقة 67، بعد عرضية من رونالدو، لينتهي اللقاء بفوز فريق المدرب يواكيم لوف.

بهذه النتيجة، رفع منتخب ألمانيا رصيده إلى 3 نقاط في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد البرتغال عند 3 نقاط ليتراجع إلى المركز الثالث، فيما يتصدر منتخب فرنسا المجموعة برصيد 4 نقاط.