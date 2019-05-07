كلوب يعتمد على ناشىء أمام دفاعات برشلونة

يبحث ليفربول الانجليزي عن تحقيق معجزة جديدة عندما يستضيف برشلونة الإسباني على ملعب آنفيلد في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتُطارد لعنة الإصابات لاعبي الريدز، حيث تعرض محمد صلاح وروبرتو فيرمينو لإصابتين هذا الأسبوع، الأمر الذي دفع المدرب يورغن كلوب لاستبعادهما من المباراة التي تكتسي أهمية بالغة، خاصة وأن الفريق الأحمر يتطلع لتحقيق عودة "ريمونتادا" تاريخية.

ويبحث كلوب عن أسلحة جديدة لمباغتة البارسا، وفي هذا الصدد، قالت صحيفة "دايلي ميرور" البريطانية، أن المدير الفني الألماني سيلجأ للفريق الرديف من أجل تعويض الثنائي المصاب.

ويبدو كلوب على استعداد لمفاجأة برشلونة من خلال منح الفرصة للمُراهق ريان بروستر الذي سيُسجل أول ظهور له مع فريق ليفربول الأول في حال مشاركته اليوم.

وكان صاحب الـ 19 عاماً، أحد أعمدة المنتخب الإنجليزي الفائز بلقب كأس العالم للناشئين تحت 17 عاماً عام 2017، وذلك قبل أن يتعرض لإصابة في الكاحل مطلع العام المنصرم.