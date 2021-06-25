كوبا أمريكا: أوروغواي تنتصر وتتأهل وباراغواي تهزم تشيلي

تخلص منتخب أوروغواي من كبوته في بطولة كوبا أمريكا 2021 المقامة حالياً بالبرازيل، وحقق انتصاره الأول بالفوز الثمين 2-0 على نظيره البوليفي الخميس في الجولة الرابعة من مباريات المجموعة الأولى.

وحصد منتخب أوروغواي ثلاث نقاط غالية ليرفع رصيده إلى أربع نقاط ويتقدم للمركز الرابع ليضمن التأهل.

في المقابل، مني المنتخب البوليفي بالهزيمة الثالثة على التوالي ليظل بلا رصيد من النقاط في قاع المجموعة.

وأنهى منتخب أوروغواي الشوط الأول لصالحه بهدف من النيران الصديقة سجله كارلوس لامبي لاعب بوليفيا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 40. وفي الشوط الثاني ، سجل إيدينسون كافاني الهدف الثاني في الدقيقة 79.

ضمن المجموعة ذاتها، تغلب منتخب باراغواي على تشيلي بنتيجة 2-0.

جاء الهدفان عن طريق بريان ساموديو (33)، وميغيل آلميرون (58 من ركلة جزاء).

ترتيب المجموعة الأولى من بطولة كوبا أمريكا 2021: