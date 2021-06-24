كوبا أمريكا 2021: البرازيل تحقق فوزاً قاتلاً على كولومبيا

أكد منتخب البرازيل تأهله إلى ربع نهائي بطولة كوبا أمريكا 2021 المقامة حالياً على أرضه بعدما حقق انتصاراً قاتلاً على ضيفه الكولومبي بتحويل تأخره بهدفٍ نظيف إلى فوز بنتيجة (2-1) في رابع جولات المجموعة الثانية.

وارتفع رصيد البرازيل إلى تسع نقاط في صدارة المجموعة الثانية بالعلامة الكاملة بعد خوض ثلاث مباريات، يليه منتخب كولومبيا الذي تجمد رصيده عند أربع نقاط في المركز الثاني (من أربع مباريات).

وانطلقت بطولة كوبا أمريكا في البرازيل بمشاركة 10 منتخبات، تم تقسيمها إلى مجموعتين ليتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى إلى ربع النهائي، ويودع المنتخبان صاحبا المركز الخامس المسابقة.

افتتح منتخب كولومبيا التسجيل بهدف مميز أحرزه لويس دياز في شباك السيليساو بعد مرور 10 دقائق من المباراة، حين استغل عرضية خوان كوادرادو ليحول الكرة بمقصية رائعة داخل شباك الحارس ويفيرتون.

وأدرك المنتخب البرازيلي التعادل في الدقيقة 78 برأسية روبرتو فيرمينو، واحتاج الحكم للرجوع إلى تقنية الفيديو قبل التأكد من صحة الهدف بسبب اصطدام الكرة بجسده قبل أن تصل للاعبي السيليساو.

ورغم ذلك، احتسب الحكم الأرجنتيني الهدف في لقطة جدلية، حيث كان يجب أن يوقف اللعب وفقاً لقانون كرة القدم المعمول به حالياً.

وفي الدقيقة العاشرة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع (90+10)، أحرز كاسيميرو هدفاً قاتلاً انتزع به الانتصار للمنتخب البرازيلي، بعدما حول ركلة ركنية أرسلها نيمار برأسه داخل شباك كولومبيا، لتنتهي المباراة (2-1) لصاحب الضيافة.