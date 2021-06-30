كوبا أمريكا 2021: البرازيل تواجه تشيلي والأرجنتين تلاقي إكوادور

تبدأ مباريات ربع نهائي بطولة كوبا أمريكا 2021 مساء يومي الجمعة والسبت المقبلين بالتوقيت المحلي في البرازيل، بمواجهة نارية بين منتخبي البرازيل صاحب الضيافة وتشيلي، فيما تخوض الأرجنتين مباراة سهلة نسبياً أمام إكوادور في اليوم التالي.

وأسفر ختام دور المجموعات، عن فوز الأرجنتين أمس الأول على بوليفيا 4-1، فيما حققت أوروغواي انتصاراً ثميناً على باراغواي بهدفٍ دون رد لحساب المجموعة الأولى.

البرازيل والأرجنتين لمواصلة المشوار في كوبا أمريكا

ورفع ليونيل ميسي ورفاقه رصيدهم إلى 10 في الصدارة، فيما حصلت أوروغواي على المركز الثاني بفارق 3 نقاط، ثم باراغواي برصيد 6 نقاط، وتشيلي بـ 5 نقاط.

وفي المجموعة الثانية، تصدر منتخب البرازيل بقيادة النجم نيمار برصيد 10 نقاط، بفارق 3 نقاط عن بيرو الثانية، فيما جاءت كولومبيا ثالثة بـ 4 نقاط، ثم إكوادور برصيد 3 نقاط.

فيما ودعت بوليفيا “من دون رصيد” وفنزويلا “نقطتان” المنافسة بعد تذيلهما لمجموعتيهما.

يذكر أن بطولة كوبا أمريكا تعرضت لكثير من الانتقادات وذلك لإقامتها في البرازيل التي تعاني من تفشي فيروس كورونا، بعدما سحب اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول) التنظيم قبل ذلك من كولومبيا بسبب الاحتجاجات على الحكومة المحلية، ومن الأرجنتين التي انتشر فيها الفيروس أيضاً.