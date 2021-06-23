كوبا أمريكا 2021: تشكيل البرازيل المتوقع أمام كولومبيا

يلتقى منتخب البرازيل صباح الخميس نظيره الكولومبي على ملعب نيلتون سانتوس في مدينة ريو دي جانيرو لحساب المجموعة الأولى من بطولة كوبا أمريكا 2021.

ويحتل صاحب الضيافة وحامل اللقب حالياً المركز الاول في المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، جمعها بانتصاريه على منتخبي فنزويلا وبيرو.

فيما يقبع منتخب كولومبيا في المركز الثاني بفارق نقطتين من 3 مباريات الأولى أمام غريمه الإكوادوري والتي حقق فيها الانتصار، ثم تعادل مع فنزويلا، وخسر بعدها أمام منتخب بيرو.

القناة الناقلة لمباراة البرازيل وكولومبيا

تنقل عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية عبر قناتيها beIN MAX 5 وbeIN MAX 6 على القمرين نايل سات وسهيل سات.

من المتوقع أن يخوض منتخب البرازيل اللقاء بتشكيل مكون:

حراسة المرمى: إيديرسون.

الدفاع: أليكس ساندرو، ماركينيوس، إيدير ميليتاو، دانيلو.

الوسط: فابينيو، كاسيميرو، ريتشارليسون.

الهجوم: نيمار، غابرييل جيزوس، إيفرتون.