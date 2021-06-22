كوبا أمريكا 2021: سواريز ينقذ أوروغواي من الخسارة أمام تشيلي

تعادل منتخب أوروغواي مع غريمه التشيلي بنتيجة 1-1 ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى لبطولة كوبا أمريكا 2021 التي تستضيفها البرازيل.

وسجل إدواردو فارغاس هدف تشيلي في الدقيقة 26، وعادل لويس سواريز لأوروغواي في الدقيقة 66 لينهي الصيام التهديفي لبلاده في البطولة.

ورفع منتخب تشيلي رصيده إلى خمس نقاط في المركز الثاني، فيما ارتفع رصيد منتخب أوروجواي إلى نقطة واحدة من مباراتين ليأتي في المركز الرابع.

وكان منتخب أوروغواي خسر مباراته الأولى في البطولة أمام الأرجنتين بنتيجة 0-1، ويتبقى له مباراتان أمام بوليفيا وباراغواي.

وانطلقت بطولة كوبا أمريكا في البرازيل بمشاركة 10 منتخبات، تم تقسيمها إلى مجموعتين ليتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى إلى ربع النهائي، ويودع المنتخبان صاحبا المركز الخامس المسابقة.