كولومبيا تطالب يإيقاف حكم كوبا أمريكا

طالب الاتحاد الكولومبي لكرة القدم منظمي بطولة كوبا أمريكا بإيقاف الأرجنتيني نيستور بيتانا، الحكم، الذي أدار مباراة المنتخب الأول أمس الأول، أمام البرازيل بعد أن تسبب بشكل مباشر في الهزيمة 1-2 ”بحسب رأي الكولومبيين”.

وكانت البرازيل متأخرة 0-1 للمرة الأولى في ثماني مباريات، لكنها ردت بهدف مثير للجدل قبل أن تخطف الفوز على كولومبيا في الوقت المحتسب بدل الضائع.

فمع انطلاق هجمة برازيلية اصطدمت الكرة في بيتانا وانتظر لاعبو كولومبيا إيقاف اللعب، لكن الحكم، الذي أدار نهائي كأس العالم 2018، أشار بمواصلة اللعب، فحول روبرتو فيرمينو تمريرة عرضية برأسية داخل مرمى دافيد أوسبينا، الذي أفلتت الكرة من يده.

واحتج لاعبو كولومبيا على احتساب الهدف حتى بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد.

وأدت الاحتجاجات إلى احتساب 10 دقائق وقت بدل ضائع.

وزاد كاسيميرو من آلام كولومبيا عندما هز الشباك برأسية بعد ركلة ركنية في اللحظات الأخيرة ليمنح البرازيل فوزها الثالث في ثلاث مباريات في كوبا أمريكا 2021.

وقال الاتحاد الكولومبي لكرة القدم في شكواه: “تقنية حكم الفيديو المساعد أوضحت للحكم أن تمريرة اللاعب البرازيلي، التي ارتدت من الحكم، كانت في طريقها إلى لاعب من كولومبيا”، وطالب بإيقاف الحكم.

من جهته، كشف اتحاد أمريكا الجنوبية “كونميبول” أمس، وبشكل مفاجئ، المحادثة التي دارت بين الحكم ومسؤولي تقنية الفيديو، والتي قال فيها الحكم إن الواقعة لم تتسبب في هجمة واعدة، لذلك لم يكن يجب إيقاف اللعب.