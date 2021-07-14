ليفربول يحضر عرضاً بقيمة 70 مليون يورو لضم باريلا

ربطت تقارير إعلامية إيطالية نادي ليفربول بتعاقد محتمل مع نيكولو باريلا نجم وسط منتخب إيطاليا وإنتر ميلان هذا الصيف.

وساهم صاحب الـ 24 عاماً بشكل مباشر في فوز منتخب بلاده بلقب يورو 2020 بعد سلسلة من المستويات الجيدة التي قدمها خلال المباريات التي شارك فيها.

وقالت صحيفة "لا ريبوبليكا" أن ما قدمه نجم النيراتزوري خلال البطولة الأوروبية لفت أنظار إدارة الريدز بقيادة المدير الفني يورغن كلوب التي باتت تسعى للتعاقد معه.

ليفربول يريد حسم صفقة باريلا قبل دخول منافسيه على الخط

ويتطلع ليفربول لإقناع نظيره الإيطالي بالموافقة على عرض قيمته 70 مليون يورو، علماً بأنه ليس الفريق الوحيد المهتم بخدمات لاعب الوسط الشاب.

وأشارت الصحيفة إلى أن مانشستر يونايتد وتشيلسي يرغبان بدورهما في الظفر بتوقيع باريلا الذي فاز الموسم الماضي مع إنتر بلقب الدوري المحلي.