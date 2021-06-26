مانشستر سيتي يدرس ضم غريزمان

يدرس مانشستر سيتي تقديم عرض رسمي إلى برشلونة؛ لضم أنتوان غريزمان هذا الصيف.

وقالت صحيفة "آس" الإسبانية، اليوم أن الدولي الفرنسي منفتح لفكرة مغادرة البارسا، وسيكون مهتماً بالانتقال إلى ملعب الاتحاد إذا أصبح خياراً ممكناً.

ويستعد مانشستر سيتي الذي يقوده بيب غوارديولا لتقديم عرض رسمي، لكن من الصعب تخيل أن النادي الكتالوني مستعد للاستغناء عن المهاجم الفرنسي بسعر رخيص.

سيتي يريد غريزمان لصعوبة ضم كين

وأشارت إلى أنه مع رحيل سيرجيو أغويرو، وصعوبة التعاقد مع هاري كين المرتبط بعقد طويل الأمد مع توتنهام، يمكن أن يكون مهاجم البارسا خياراً واقعياً لمانشستر سيتي؛ لتعزيز خط هجومه.

يذكر أن اللاعب يشارك مع منتخب فرنسا حالياً في بطولة يورو 2020، وقد تأهل الديوك أبطال العالم لدور الـ 16 الذي سيواجهون فيه منتخب سويسرا.