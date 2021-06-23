مبابي وكين وآخرون يتجاهلون شائعات الانتقالات خلال يورو 2020

رفض العديد من نجوم أوروبا مثل كيليان مبابي السماح للتكهنات، المتعلقة بمستقبلهم مع فرقهم، بالتأثير على تركيزهم في منافسات بطولة يورو 2020 المقامة حالياً، على غرار مهاجم المنتخب الإنجليزي هاري كين والبرتغالي كريستيانو رونالدو.

ولا يعاني "صاروخ ماديرا" البالغ من العمر 36 عاماً من الأرق هذه الأيام، حيث قال: “لو كان عمري 18 أو 19 عاماً لما استطعت النوم في الليل”.

وهذا التصريح في حد ذاته يعد اعترافاً بأنه يفكر في الانتقال، ويمكن قول الشيء ذاته عن كين.

كين يتمنى الرحيل عن ناديه

وتسبب الأداء المتواضع لمهاجم توتنهام حتى الآن، خلال مباراتين مع منتخب بلاده، في موجة من التكهنات عبر وسائل الإعلام البريطانية التي أكدت أن اللاعب منشغل كثيراً برغبته في الرحيل عن سبيرز.

وتواجد غاريث بيل، قائد منتخب ويلز، في توتنهام الموسم الماضي، لكنه لا يزال لاعباً في ريال مدريد، ويعد مستقبله مجهولاً عقب البطولة أيضاً.

مصير مبابي مع سان جيرمان على المحك

وارتبط كيليان مبابي مهاجم منتخب فرنسا بالرحيل عن باريس سان جيرمان، في الوقت الذي ذكرت فيه التقارير أن مانشستر يونايتد بدأ محاولات جديدة لضم جايدون سانشو جناح المنتخب الإنجليزي وبوروسيا دورتموند، والذي لم يخض أي دقيقة حتى الآن في بطولة أوروبا.

وفي الوقت الذي يدور فيه النقاش حول انتظار الانتقالات في نهاية منافسات اليورو فإنه في حالة الهولندي ممفيس ديباي أعلن الأخير رحيله إلى برشلونة قبل أيام.

دوناروما على أعتاب الانتقال لباريس

ومن المتوقع إعلان انتقال الحارس الإيطالي جيانلويجي دوناروما من ميلان إلى باريس سان جيرمان هذا الأسبوع، حتى من مدربه في المنتخب.

وقال روبرتو مانشيني المدير الفني للمنتخب الإيطالي: “إذا ذهب إلى باريس فسيكون خياراً جيداً، لأن باريس فريق عظيم”.

ويرغب منتخب إيطاليا في أن ينهي الحارس الصفقة في الوقت الحالي، وذلك حتى لا يتشتت انتباهه خلال المراحل الإقصائية من البطولة.

وتدور تكهنات أيضاً حول مستقبل الظهير الهولندي دينزيل دامفريس ومهاجم باير ليفركوزن باتريك شيك وبيتر غولاتشي حارس مرمى المجر وفريق لايبتزيغ.

غينتر يتجاهل اهتمام برشلونة مؤقتاً

ويدرك ماتياس غينتر ظهير منتخب ألمانيا التكهنات التي تربطه بالانتقال من بوروسيا مونشنغلادباخ إلى برشلونة، لكنه لا يرغب في التركيز عليها حالياً.

وقال غينتر (27 عاماً): “سيكون من الغريب أن أبعد نفسي عن هذه الأجواء، وأقول أني سأنجز شيئاً خاصاً بي”.

لوكاتيلي يريد التركيز على اليورو

وهذا أيضاً رأي مانويل لوكاتيلي لاعب وسط منتخب إيطاليا وساسوولو، في الوقت الذي أبدى فيه مانشستر سيتي وبوروسيا دورتموند اهتمامهما بضم لاعب وسط المتألق.

وقال صاحب الـ 23 عاماً: “أريد فقط أن أستمتع بالبطولة دون التفكير في المستقبل”.

وقد تطول مدة التكهنات بالنسبة إلى نجوم مثل كين ورونالدو، لكن في عالم فيروس كورونا حيث القليل من الأندية تنعم بثروات مالية ضخمة لضمهم قد تكون الخطوة أسرع بكثير مما يعتقدون.