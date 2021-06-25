مبابي يريد الرحيل عن باريس سان جيرمان وناديان يريدانه

تثار تكهنات حول مستقبل كيليان مبابي مع باريس سان جيرمان، والنادي الذي يمكن أن ينتقل إليه اللاعب البالغ من العمر 22 عاماً.

وحسبما ذكرت صحيفة "دايلي ستار" البريطانية، فإن مبابي أعلم إدارة ناديه برغبته في الرحيل هذا الصيف.

ومن بين الأطراف المرشحة لاستقبال مبابي، ليفربول وريال مدريد، حيث ينتظر الفريقان ما سيحدث بشأن تمديد عقد الفرنسي الدولي أو إنهائه.

وتشير تقارير إلى أن ضم المهاجم الشاب سيكلف الأندية الراغبة في الحصول على خدماته ما يقارب 100 مليون جنيه استرليني، إن قرر باريس سان جيرمان بيعه.

ونقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن الصحفي في شبكة "آر إم سي سبورتس"، دانييل ريولو، قوله: "طلب مبابي الرحيل، لكن الأمر معقد، إذ يجب إيجاد نادٍ لديه المال الكافي ليدفع ثمن الصفقة.

"اللاعب لا يؤمن بمشروع ليوناردو المدير الرياضي لسان جيرمان. إذا لم يغادر هذا الصيف، فإنه سيكون متاحاً بالمجان الموسم الذي يليه".

وكانت تقارير قد سلطت الضوء على العقبات التي تعترض طريق انتقال مبابي لليفربول، فإلى جانب المبلغ الضخم اللازم لدفعه لقاء صفقة استقدامه من باريس، تبرز مسألة الراتب الكبير الذي يتقاضاه نجم منتخب فرنسا.