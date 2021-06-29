مبابي يعتذر من جماهير فرنسا بعد إهدار ركلة جزاء حاسمة

وجه كيليان مبابي مهاجم منتخب فرنسا رسالة إلى جماهير بلاده بعد الخروج المبكر من بطولة يورو 2020.

ونجح منتخب سويسرا في إقصاء أبطال العالم بعد مباراة صعبة انتهت بركلات الترجيح (5-4)، بعد التعادل في الزمنين الأصلي والإضافي بنتيجة 3-3، حيث أضاع مهاجم باريس سان جيرمان ونجم الديوك ركلة الترجيح الأخيرة الحاسمة التي منحت السويسريين بطاقة التأهل لربع النهائي.

كيف عبر مبابي عن حزنه؟

رفض اللاعب التحدث لوسائل الإعلام عقب خروج بلاده، لكنه كتب عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي "إنستغرام": "من الصعب جداً قلب الصفحة، الحزن هائل بعد هذا الإقصاء، لم نتمكن من تحقيق هدفنا.

"أنا آسف بسبب ركلة الترجيح، أردت مساعدة الفريق لكني فشلت، أعلم أنكم تشعرون بخيبة أمل، لكني أود أن أشكركم على دعمكم وعلى ثقتكم بنا دائماً، الشيء الأكثر أهمية الآن هو العودة من جديد بصورة أفضل. تهانينا لمنتخب سويسرا وحظاً موفقاً لهم".

لماذا يشعر مبابي بالندم؟

على الرغم من أن صاحب الـ 22 عاماً شارك بشكل مباشر في هدفي زميله كريم بنزيمة وساعد في قلب النتيجة لصالح البلوز، إلا أنه لم يقدم أداءً مقنعاً في المباراة والبطولة بشكل عام.

وأراد اللاعب تحمل المسؤولية أثناء ركلات الترجيح من خلال تنفيذ الركلة الخامسة الحاسمة، لكن الحارس يان سومر تصدى لها ليصبح الخروج المبكر من البطولة على عاتق هداف الديوك.

يذكر أن منتخب سويسرا سيلاقي في ربع النهائي غريمه الإسباني الذي تخطى بدوره عقبة منتخب كرواتيا بالتغلب عليه بعد التمديد 5-3.