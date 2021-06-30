مجموعة الموت ... اسم على غير مسمى

ضمت المجموعة السادسة في بطولة يورو 2020 منتخبات فرنسا والبرتغال وألمانيا والمجر، لتُلقب بـ "مجموعة الموت"، لكن جميعها غادرت مبكراً، حيث خرجت المجر أولاً قبل أن يلحق بها "الديوك" و"المانشافت" و"برازيليو أوروبا" في دور الـ 16.

إذ خسر الفرنسيون أمام سويسرا، وسقط الألمان أمام الإنجليز، وغادر البرتغاليون على يد البلجيكيين.

ورفضت فرنسا بطل كأس العالم ووصيف بطل أوروبا بجانب البرتغال "بطل يورو 2016" وألمانيا صاحبة الأرقام القياسية، تغيير تاريخ "مجموعة الموت" عبر نسخ "يورو" السابقة التي لم تشهد سوى تتويج واحد فقط لأحد أطرافها.

منتخب ألمانيا توج بطلاً لأول نسخة أقيمت بنظام المجموعات عام 1980، بعدما عبر "مجموعة الموت" التي ضمت معه تشيكوسلوفاكيا "وصيف بطل يورو 1976"، وكذلك هولندا "ثاني العالم في مونديالي 1974 و1978" وثالث أوروبا عام 1976، بالإضافة إلى اليونان.

والطريف أن "الماكينات" بعد نسخة 1980 شارك خمس مرات في مجموعات نارية، لكنه لم يتمكن أبداً من اقتناص اللقب عبرها، حيث كانت الخسارة في نهائي 1992 أفضل ما بلغه بعد تجاوزها، بينما خرج من نصف النهائي مرتين في 1988 و2012.

إسبانيا نجحت في بلوغ المباراة النهائية لبطولة 1984 بعد تجاوز المجموعة الصعبة، التي شاركت فيها مع "المانشافت" الذي خرج من الدور الأول، والبرتغال ورومانيا، لكن "الماتادور" خسر النهائي أمام فرنسا "المستضيف".

وعاد "لا روخا" ليقع مرة أخرى مع "الماكينات" في أقوى مجموعات "يورو 1988"، بجانب إيطاليا "بطل العالم وأوروبا السابق" وكذلك الدنمارك، لكن الإسبان خرجوا مبكراً هذه المرة قبل أن يلحق بهم "المانشافت" و"الآتزوري" في الدور التالي.

"مجموعة الموت عام 1992" ضمت البطل السابق هولندا ووصيفه الاتحاد السوفيتي "المفكك وقتها"، ومعهما الألمان كالمعتاد وأخيراً اسكتلندا، لكن الدنمارك تكفلت بالحفاظ على العقدة، حيث أقصت "الطواحين" قبل أن تحصد اللقب على حساب "الماكينات".

وأفلتت فرنسا وإسبانيا عام 1996 من "الثنائي" صاحب مفاجآت المونديال السابق، رومانيا وبلغاريا، في أصعب مجموعات البطولة، لكن "لا روخا" غادر في ربع النهائي وانتهت مغامرة "الديوك" عند المربع الذهبي.

المجموعة الأولى في يورو 2000 كانت مشتعلة بسبب وجود ألمانيا وإنجلترا بجانب البرتغال ورومانيا، لكن "الثنائي الأول الكبير" خرج من تلك المرحلة في مفاجأة مدوية، في حين توقف قطار "تريكولور" عند ربع النهائي، وغادر "السيليساو" في نصف النهائي.

ووقعت هولندا هي الأخرى في "مجموعة الموت" بالبطولة الأوروبية 4 مرات، بينها مرتان متتاليتان عامي 2008 و2012، وجاءت مع إيطاليا و فرنسا و رومانيا في الأولى، بينما ظهرت بجوار ألمانيا و البرتغال و الدنمارك في الثانية، ولم يفز أي منهم باللقب في المرتين.