محرز مهدد بالاستبعاد أمام ويست هام بسبب اختبار المنشطات

سيكون رياض محرز نجم مانشستر سيتي مهدداً بالغياب عن مواجهة ويست هام يونايتد ضمن المرحلة الأولى من الدوري الإنجليزي خوفاً من السقوط في اختبار المنشطات.

وغاب الدولي الجزائري عن لقاء درع المجتمع أمام ليفربول بعدما وجد طبيب سيتي جرعة من دواء غير معروف في جسده حصل عليه أثناء المشاركة في كأس أمم إفريقيا.

وقالت صحيفة "مانشستر إيفنينغ" أن محرز تلقى علاجاً بعد شعوره بآلام في العين، إلا أن هذا الدواء يظهر في اختبار المنشطات مما دفع بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، لاستبعاده.

واتهم بطل الدوري الإنجليزي منتخب الجزائر بمنح اللاعب علاجاً غير معروف أثناء البطولة الإفريقية، وهو ما نفاه الاتحاد الجزائري لكرة القدم.

وقال مصدر داخل الاتحاد لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي": "لم يحصل محرز على أي علاج أثناء بطولة أمم إفريقيا، لكن ربما تلقاه بعد الفوز بالبطولة ورحيله عن معسكر المنتخب مما يعني أن هذه أزمة تخص مانشستر سيتي".

ووفقاً للأطباء سيتي، سيستمر تأثير الدواء يستمر في جسد محرز لنحو أسبوع مما يجعل استبعاده أمام ويست هام إجراءً احترازياً.

يذكر أن مانشستر سيتي حقق بطولة الدرع الخيرية بعد الفوز على ليفربول بركلات الترجيح.