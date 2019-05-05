ملخص مباراة آرسنال وبرايتون 1-1 الدوري الإنجليزي

أهدر آرسنال فرصة لضمان المركز الرابع في الدوري الإنجليزي الممتاز بتعادله مع ضيفه برايتون بهدفٍ لمثله في اللقاء الذي شهده ملعب الإمارات ضمن المرحلة الـ 37 وقبل الأخيرة من البطولة.

ورغم تقدم الغانرز بهدفٍ مبكرٍ عن طريق بيير إيميريك أوباميانغ في الدقيقة التاسعة من ركلة جزاء، ونجح الضيوف في إدراك التعادل بعد مرور 16 دقيقة على بداية الشوط الثاني عبر غلين موراي (61).

وبهذا التعادل، رفع آرسنال رصيده إلى 67 نقطة في المركز الخامس بفارق 3 نقاط عن غريمه توتنهام صاحب المركز الرابع قبل مرحلة من نهاية الموسم.

في المقابل، رفع برايتون رصيده إلى 36 نقطة في المركز السابع عشر.

يذكر أن هذا التعادل يعني ضمان تشيلسي إنهاء الموسم ضمن المراكز الأربعة الأولى كونه يحتل حالياً المركز الثالث برصيد 71 نقطة.