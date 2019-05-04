ملخص مباراة باريس سان جيرمان ونيس 1-1 الدوري الفرنسي

فشل باريس سان جيرمان مجدداً في تحقيق الفوز وسقط في فخ التعادل مع ضيفه نيس بهدفٍ لمثله في اللقاء الذي جرى على ملعب بارك دو برانس ضمن المرحلة الـ 35 من الدوري الفرنسي.

ورغم حسمه اللقب، فشل الباريسي في تحقيق الفوز للمرة الثانية على التوالي في البطولة.

تقدم الضيوف أولاً عن طريق إيغناتيوس غاناتو في الدقيقة 46، لكن نيمار عادل النتيجة في الشوط الثاني لصاحب الضيافة بعد مرور 60 دقيقة على البداية.

وأهدر إيدينسون كافاني ركلة جزاء حاسمة في اللحظات الأخيرة من اللقاء حرمت صاحب الأرض من خطف النقاط الثلاث.

ورفع باريس سان جيرمان رصيده بهذا التعادل إلى 85 نقطة في الصدارة، كما رفع نيس رصيده بدوره إلى 52 نقطة في المركز السابع.