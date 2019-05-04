ملخص مباراة بورنموث وتوتنهام 1-0 الدوري الإنجليزي

تعرض اثنان من لاعبي توتنهام هوتسبير للطرد خلال خسارته في الرمق الأخير 0-1 أمام مستضيفه بورنموث ليفشل في ضمان مقعده بالمربع الذهبي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفي ظل غياب تشيلسي وآرسنال ومانشستر يونايتد عن المباريات حتى يوم الأحد، كان الفوز سيضمن لتوتنهام إنهاء الموسم في المربع الذهبي والتأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وفرض توتنهام سيطرته مبكرا لكنه اصطدم بتألق الحارس مارك ترافرز في مباراته الأولى في الدوري وأنقذ الحارس البالغ عمره 19 عاماً مرمى بورنموث عدة مرات في الشوط الأول.

وتعقدت مهمة الضيوف قبل دقيقتين على انتهاء الشوط الأول بعد طرد سون هيونغ-مين لدفع جيفرسون ليرما.

ونزل البديل خوان فويت بين الشوطين، لكنه أمضى 125 ثانية فقط في الملعب قبل الحصول على بطاقة حمراء أخرى بسبب تدخل عنيف.

وعجز بورنموث عن استغلال النقص العددي حتى نجح نايثان آكي بتسديد رأسية بعد ركلة ركنية ليحرز هدف الفوز في الدقيقة 90.

ويبقى توتنهام، الذي سيسعى لتعويض خسارته 1-0 أمام أياكس أمستردام في إياب نصف نهائي دوري الأبطال يوم الأربعاء، في المركز الثالث بفارق نقطتين فقط عن مطارده تشيلسي وأربع نقاط عن آرسنال ليستمر سباق المربع الذهبي حتى اليوم الأخير بالموسم.