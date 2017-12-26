ملخص مباراة تشيلسي وبرايتون 2-0 الدوري الإنجليزي

ماركوس ألونسو (يمين)

قاد الإسبانيان ألفارو موراتا وماركوس ألونسو فريقهما تشيلسي لتحقيق النقاط الثلاث بعدما سجلا في شباك برايتون آند هوف ألبيون في المباراة التي جمعتهما على ملعب ستامفورد بريدج ضمن المرحلة العشرين من الدوري الإنجليزي ليعود حامل اللقب إلى سكة الانتصارات.

انتهى الشوط الأول سلبي النتيجة، لكن موراتا تمكن من تسجيل هدف الافتتاح للبلوز بعد دقيقة من بداية الشوط الثاني قبل أن يُضيف زميله ألونسو الهدف الثاني بعد مرور ساعة من المباراة.

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وعاد تشيلسي بهذين الهدفين إلى تحقيق الانتصارات بعد التعادل مع إيفرتون سلبياً المرحلة الماضية ليرفع رصيده إلى 37 نقطة في المركز الثالث.

فيما تجمد رصيد برايتون عند 21 نقطة في المركز الثاني عشر.