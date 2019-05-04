ملخص مباراة سيلتا فيغو وبرشلونة 2-0 الدوري الإسباني

سقط برشلونة أمام مستضيفه سيلتا فيغو بثنائية دون رد في اللقاء الذي أقيم لحساب المرحلة الـ 36 من الدوري الإسباني.

وعمل إيرنيستو فالفيردي مدرب البارسا على إراحة أساسيي الفريق والاعتماد على تشكيلة رديفة بعد حسم لقب الليغا، قبل أيام من مواجهة ليفربول في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الثلاثاء القادم.

واستغل سيلتا التغييرات في صفوف غريمه وسجل مرتين عن طريق ماكسي غوميز (67)، وإياغو آسباس (88 من ركلة جزاء).

بهذا الانتصار المعنوي، رفع سيلتا فيغو رصيده إلى 40 نقطة ليقفز إلى المركز الخامس عشر، فيما تجمد رصيد برشلونة عند 83 نقطة في الصدارة.