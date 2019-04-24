ملخص مباراة ميلان ولاتسيو 0-1 كأس إيطاليا

نجح لاتسيو في خطف بطاقة العبور إلى نهائي كأس إيطاليا بعد فوزه على مستضيفه ميلان بهدفٍ دون رد على ملعب سان سيرو في إياب نصف النهائي بهدف دون رد.

واستفاد لاتسيو من الفوز خارج أرضه على ملعب سان سيرو بعدما تعادل الطرفان ذهاباً على ملعب أولمبيكو دون أهداف.

انتهى شوط المباراة الأول على وقع التعادل السلبي، لكن مع أفضلية نسبية لفريق المدرب سيموني إنزاغي.

وفي الشوط الثاني نجح لاتسيو في ترجمة فرصه إلى هدف عن طريق خواكين كوريا بعد مرور 58 دقيقة على البداية.

ولم يفلح ميلان في تسجيل أي هدف في الوقت الذي كان مطالباً فيه بالتسجيل مرتين، لتنتهي المباراة بفوز لاتسيو وصعوده إلى نهائي الكأس بانتظار الفائز من مواجهة المربع الذهبي الأخرى فيورنتينا وأتالانتا.