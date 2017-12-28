مليون دولار تحرم المغاربة من مشاهدة ميسي

ذكرت مصادر مقربة من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، أنه تم إلغاء المباراة الودية التي كانت مقررة في مارس المقبل بين منتخبي المغرب والأرجنتين بسبب المطالب المالية المرتفعة للاتحاد الأرجنتيني.

وأضافت المصادر ذاتها أن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم طلب من نظيره المغربي مليون دولار أميركي من أجل تنظيم مباراة ودية في 23 مارس المقبل، وهو الأمر الذي رفضه فوزي لقجع رئيس الجامعة الذي كان متحمساً لمواجهة أسود الأطلس لراقصي التانغو في المغرب، شريطة حضور نجمهم الأول ليونيل ميسي.

وجرى التراجع عن الفكرة، بعدما ظل الجانب الأرجنتيني متشبثاً بنيل المقابل المادي الكبير الذي طالب به من أجل الحضور للمغرب لخوض المباراة الودية أمام كتيبة المدير الفني هيرفي رونار.

وكشفت مصادر مطلعة من الوكيل الذي حاول إحضار الأرجنتين إلى المغرب بأنه طرح الفكرة على رئيس لجنة المنتخبات داخل الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم الذي رحب بفكرة مواجهة الأسود في بادئ الأمر، قبل أن يرفع سقف مطالبه المادية إلى مليون دولار أميركي.

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وقوبل هذا الأمر بالرفض من قبل المغاربة الذين لم يظهروا بدورهم أي حماس لملاقاة الأرجنتين، خاصة بعدما أوقعتهم قرعة نهائيات كأس العالم إلى جانب منتخبات إيران والبرتغال وإسبانيا.

ووفقاً لقرعة مونديال روسيا فإن ذلك أكد أن حجم استفادة الفريق الوطني من مواجهة الأرجنتين سيكون ضعيفاً، مما جعل المغاربة يقررون في نهاية المطاف برمجة مباراة ودية أمام أوزبكستان على ملعب المركب الرياضي محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء، فضلاً عن اقتراب حسم مواجهة منتخب صربيا التي أعطى مسؤولوها موافقتهم النهائية للحضور إلى المغرب، في انتظار الإمضاء رسمياً على بنود العقد الذي سيتم توقيعه في الشهر القادم، لتثبيت المباراة الودية الثانية التي تدخل في رزنامة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

من جهة أخرى، اختارت الجامعة الملكية المغربية إقامة معسكر إعدادي للمنتخب المغربي في سويسرا استعداداً لنهائيات كأس العالم بروسيا، في نفس المركز الذي سبق وشهد تحضيرات المنتخب الجزائري لكأس العالم 2010 بجنوب إفريقيا.

وتهدف جامعة الكرة المغربية من وراء اختيار معسكر سويسرا لإبعاد اللاعبين عن ضغط الجمهور المحلي والصحفيين، ومن أجل خوض فترة إعداد لهذه التظاهرة العالمية على أعلى مستوى بعد فترة غياب لأسود الأطلسي عن المونديال امتدت لـ 20 عاماً، يسعى من خلالها المغرب للتوهج في خامس مشاركة له في كأس العالم.