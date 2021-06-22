منتخب الأردن يتأهل لكأس العرب بقرار من فيفا

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، تأهل منتخب الأردن إلى دور مجموعات بطولة كأس العرب «قطر 2021»، باعتباره فائزاً على جنوب السودان 3-0، لعدم قدرة المنافس على استيفاء الحد الأدنى من اللاعبين المؤهلين لخوض المباراة التي كانت مقررة أمس في الدوحة.

وجاء في بيان فيفا، أن الفحوصات الطبية التي خضع لها لاعبو منتخب جنوب السودان منذ وصوله إلى الدوحة، أظهرت إصابة (19) لاعباً بفيروس كورونا المستجد من أصل (23)، ما يفرض وضعهم في العزل الصحي وغيابهم عن اللقاء، ليتبقى فقط لديهم أربعة لاعبين متاحون للمباراة.

وأوضح فيفا، وفقاً للمادة (5.6) من تعليمات المنافسة، أن الحد الأدنى المسموح لخوض المباراة، لم يستطع منتخب جنوب السودان تحقيقه، ليتقرر تخسيره واعتبار منتخب الأردن متأهلاً لدور المجموعات.

وتأهل النشامى رسمياً لخوض منافسات المجموعة الثالثة من البطولة، إلى جانب المغرب، والسعودية، والفائز من لقاء فلسطين وجزر القمر.

وتنطلق بطولة كأس العرب بنسختها الاستثنائية في تشرين الثاني من هذا العام، بتنظيم مباشر من فيفا، في إطار التحضيرات لاستضافة قطر مونديال 2022.

عدنان حمد يقود الأردن في المرحلة القادمة

وكان يفترض أن يخوض المنتخب الأردني المباراة مع جنوب السودان في العاصمة القطرية الدوحة بقيادة المدير الفني الجديد عدنان حمد.

وينتظر أن يعود وفد المنتخب إلى عمان في الساعات المقبلة، على أن يجتمع اتحاد كرة القدم مع حمد لتوقيع العقد بين الطرفين رسمياً.

وكان اتحاد الكرة الأردني تعاقد مع حمد بعد رحيل البلجيكي فيتال بوركلمانز الذي لم ينجح في تحقيق هدف التعاقد معه بعد خروج النشامى من تصفيات المونديال.