مواجهة محتملة بين منتخب إيطاليا والأرجنتين في كأس السوبر

كشفت صحيفة "دياريو أوليه" الأرجنتينية أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) واتحاد أميركا الجنوبية (كونميبول) يخططان لإقامة لقاء ودي بين منتخب إيطاليا ونظيره الأرجنتيني إذا ما سمحت الروزنامة الدولية بذلك.

وتغلب الآتزوري على غريمه الإنجليزي في نهائي يورو 2020 ليظفر باللقب الأوروبي، فيما تفوق الأرجنتينيون على البرازيليين ليفوز ليونيل ميسي بلقب كوبا أمريكا 2021 (بطل أميركا الجنوبية).

وقالت الجريدة أن هنالك مخططاً لإقامة لقاء "كأس سوبر دولي" بين الطرفين العام القادم بما أن كأس القارات لن يقام.

منتخب إيطاليا قد يواجه نظيره الأرجنتيني في 2022

ويرغب الاتحادان في إقامة اللقاء على ملعب دييغو أرماندو مارادونا إما في نابولي أو في بوينوس آيريس إحياء لذكرى الأسطورة الأرجنتينية مارادونا الذي فارق الحياة في نوفمبر الماضي عن 60 عاماً.

يذكر أن إقامة كأس العالم 2022 في ديسمبر من العام القادم يعني أن إجراء هذه المباراة سيكون في غاية الصعوبة نظراً لضيق الوقت.