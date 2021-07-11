ميسي: سعادتي لا توصف بلقب كوبا أمريكا

شعر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد منتخب بلاده بفخر واعتزاز شديدين عقب فوز التانغو ببطولة كوبا أمريكا 2021 على حساب مستضيفه البرازيلي بهدف نظيف.

واحتفل "ليو" أخيراً بلقب دولي مع بلاده بعد 16 عاماً من مشاركته الأولى مع المنتخب الأول، بسبب هدف آنخيل دي ماريا الحاسم الذي سدده بذكاء من فوق الحارس إيديرسون بعد 22 دقيقة على بداية اللقاء الذي جرى على ملعب ماراكانا الشهير.

وقال ميسي في تصريحات لشبكة "تي واي سي سبورتس": "الحقيقة أن ما يحصل جنوني، لا توجد لحظة أفضل من هذه، سعادتنا هائلة، كنت أعلم بأن مثل هذا الأمر سيحصل، وسعادتي حالياً لا توصف.

"بعد بطولة كوبا أمريكا السابقة، أخبرت هؤلاء اللاعبين أنهم سيشكلون مستقبل المنتخب، ولم أكن مخطئاً، وها نحن اليوم الأبطال".

وختم بقوله: "حلمت بهذا الأمر كثيراً من المرات".