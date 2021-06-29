ميسي يسجل هدفين في مباراته الدولية 148

اجتاز ليونيل ميسي مواطنه خافيير ماسكيرانو وأصبح أكثر لاعبي الأرجنتين خوضاً للمباريات الدولية، وسجل هدفين في الفوز بنتيجة 4-1 على بوليفيا فجر الثلاثاء لتصبح بلاده على موعد مع إكوادور في ربع نهائي بطولة كوبا أمريكا 2021.

وتألق "ليو" في مباراته الدولية رقم 148 مع بلاده، ومرر كرة رائعة إلى أليخاندرو غوميز الذي افتتح التسجيل للتانغو بتسديدة مباشرة في الدقيقة 5.

وأضاف هداف برشلونة التاريخي الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 32، قبل أن يجعل النتيجة 3-0 حينما تلقى تمريرة من سيرجيو أغويرو زميله الجديد في البارسا، وسدد كرة أعلى من الحارس كارلوس لامبي.

وخسرت بوليفيا في آخر 11 مباراة في كوبا أمريكا وازدادت معاناتها بسبب فقدان الكرة بشكل متكرر في منتصف ملعبها.

لكن مستوى بوليفيا تحسن بعد الاستراحة، وفاجأت الأرجنتين بتقليص الفارق عن طريق إيروين سافيدرا بعدما قابل كرة عرضية وسدد بقوة لتصبح النتيجة 3-1.

لكن الآمال الضعيفة في تحقيق انتفاضة تلاشت سريعاً عندما أعاد لاوتارو مارتينيز، الذي شارك بدلاً من أغويرو، فارق الأهداف الثلاثة، وسجل الهدف الرابع لمنتخب الأرجنتين بعد خمس دقائق.

ميسي يرفع رصيده إلى 75 هدفاً مع الأرجنتين

ورفع ميسي بهذه الثنائية رصيده إلى 75 هدفا مع الأرجنتين، وكان بوسعه تعزيز سجله لولا تدخل الحارس لامبي في أكثر من مناسبة.

وحافظت الأرجنتين على سجلها الخالي من الهزيمة في 17 مباراة متتالية، وهي السلسلة التي بدأت بعد الخسارة أمام البرازيل في نصف نهائي النسخة الماضية لكوبا أمريكا.

وقال جيوفاني لو سيلسو لاعب وسط الأرجنتين الذي شارك في الشوط الثاني: "نحن بحالة جيدة مع الوصول إلى ربع النهائي، يدرك الفريق كيف يلعب وماذا يريد، نحن نتحسن والآن وصلنا إلى الجزء الأجمل".

وتعني النتيجة أن الأرجنتين ستواجه إكوادور في دور الثمانية يوم السبت، بينما ستلتقي أوروغواي، التي فازت 1-0 على باراغواي يوم الاثنين، ضد كولومبيا في اليوم ذاته.

وستلتقي البرازيل صاحبة الأرض مع تشيلي في ريو دي جانيرو يوم الجمعة، بينما تواجه باراغواي غريمتها بيرو في اليوم ذاته.