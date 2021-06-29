كوبا أمريكا 2021: الأرجنتين تسحق بوليفيا وأوروغواي تهزم باراغواي

اقتنص منتخب الأرجنتين 3 نقاط جديدة بعد فوزه على غريمه البوليفي بأربعة أهداف لهدف في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الأولى لبطولة كوبا أمريكا 2021.

وانتهى الشوط الأول بتقدم التانغو بثلاثية نظيفة، حيث سجل المنتخب الأرجنتيني هدفاً مبكراً في الدقيقة 5 عبر أليخاندرو غوميز.

وعزز ليونيل ميسي تقدم بلاده بالهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 33، كما سجل الثالث بعد 9 دقائق.

وفي الشوط الثاني، سجل آروين سافيدرا الهدف الوحيد لبوليفيا في الدقيقة 60.

وعاد منتخب الأرجنتين بعد 5 دقائق فقط ليلحق بغريمه هزيمة ثقيلة بعد تسجيل لاوتارو مارتينيز الهدف الرابع.

بهذا الفوز، يحتل منتخب الأرجنتين صدارة المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط، بينما يقبع منتخب بوليفيا في المركز الخامس والأخير بلا أي نقطة.

وحسمت الأرجنتين تأهلها إلى ربع النهائي منذ الجولة الماضية.

أوروغواي تهزم باراغواي

وضمن المجموعة ذاتها، تغلب منتخب أوروغواي على نظيره الباراغواياني بهدفٍ نظيف حمل توقيع إيدينسون كافاني في الدقيقة 21 من ركلة جزاء.

ترتيب المجموعة الأولى النهائي من كوبا أمريكا 2021: