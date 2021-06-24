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ميلان يريد 3 لاعبين من تشيلسي

منشور 24 حزيران / يونيو 2021 - 04:17
ميلان يستهدف عدة لاعبين من تشيلسي
ميلان يستهدف عدة لاعبين من تشيلسي

قالت صحيفة “ماركا” الإسبانية أن ميلان يعمل على التعاقد مع ثلاثة لاعبين من تشيلسي دفعة واحدة خلال سوق الانتقالات الصيفي الجاري.

وأعلن النادي الإيطالي منذ أيام عن تعاقده مع فيكايو توموري مدافع البلوز بشكلٍ نهائي بعد إعارته الناجحة للروسونيري الموسم الماضي.

وأشارت الصحيفة إلى أن توموري لن يكون لاعب بطل أوروبا الوحيد الذي سيتعاقد معه ميلان هذا الصيف، بتواجد ثلاثة لاعبين آخرين ضمن أجندة الروسونيري.

جيرو وزياش وباكايوكو يدخلون دائرة اهتمامات ميلان

وأكملت الصحيفة أن اهتمام النادي اللومباردي بالتعاقد مع الثنائي أوليفييه جيرو، وحكيم زياش ليس حديثاً، لكن الجديد هو الرغبة في التعاقد مع تيموي باكايوكو لاعب وسط البلوز الذي لعب في نابولي الموسم الماضي على سبيل الإعارة.

وأوضحت أن ثاني ترتيب الدوري الإيطالي يعلم قدرات باكايوكو جيداً، حيث لعب من قبل في صفوفه موسم 2018-2019، وقدم مستويات جيدة، مما دفع الإدارة للتفاوض مجدداً لاستقطابه.

وأضافت الصحيفة أن الروسونيري يحتاج إلى صانع ألعاب جديد بعد رحيل هاكان تشالهانوغلو مجاناً، وانضمامه إلى إنتر ميلان، لذلك يبدو زياش البديل المثالي للنجم التركي.

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Via SyndiGate.info


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