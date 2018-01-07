لامبارد يكشف عن السبب الحقيقي لتعاقد برشلونة مع كوتينيو

فيليب كوتينيو

تحدث النجم المعتزل فرانك لامبارد لاعب وسط تشيلسي ومانشستر سيتي السابق عن صفقة انتقال فيليب كوتينيو من ليفربول لبرشلونة والتي تمت في الساعات الماضية.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها لامبارد لصالح ونقلتها صحيفة "دايلي ستار" البريطانية، وأكد خلالها أن الصفقة لها بعد آخر غير فني ألقى بظلاله عليها.

وقال نجم تشيلسي السابق: "ربما في برشلونة كانوا بحاجة لمثل هذه الصفقة، بعد كل ما حدث الصيف الماضي برحيل نيمار لباريس سان جيرمان بتلك الطريقة.

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"كوتينيو لاعب رائع وسيكون ممتازاً بالنسبة لبرشلونة، لكن السؤال الآن كيف سيتصرف ليفربول بأموال الصفقة؟"

وكان كل من البارسا وليفربول قد أعلنا بالأمس عن انتقال الدولي البرازيلي لصفوف الفريق الكتالوني بعقدٍ لمدة خمسة مواسم ونصف، تبدأ من يناير الجاري.

يذكر أن برشلونة أراد ضم كوتينيو خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، وتقدم بأكثر من عرض في الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات، لكن رد ليفربول كان الرفض التام حينها.