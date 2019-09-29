نابولي يهزم بريشيا ويواصل اللحاق بفرق المقدمة

حقق نابولي الفوز على ضيفه بريشيا بنتيجة 2-1 ضمن منافسات المرحلة السادسة من الدوري الإيطالي.

تقدم الضيوف بهدفين عن طريق درايس ميرتينز وكوستاس مانولاس في الدقيقتين 13 و49، فيما تكفل ماريو بالوتيلي بتسجيل الهدف الوحيد لصاحب الضيافة في الدقيقة 67.

وتقدم نابولي إلى المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 12 نقطة، فيما تجمد رصيد بريشيا عند ست نقاط في المركز الحادي عشر.

ويتصدر إنتر ميلان جدول الترتيب برصيد 18 نقطة من 6 انتصارات متتالية، ويحل يوفنتوس حامل اللقب في المركز الثاني برصيد 16 نقطة ثم أتالانتا في المركز الثالث برصيد 13 نقطة.