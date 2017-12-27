نافاس يدفع ضريبة تراجع ريال مدريد

كايلور نافاس

يعيش كايلور نافاس حارس مرمى ريال مدريد، موقفاً لا يحسد عليه، ففي الوقت الذي يقدم الحارس الكوستاريكي مستويات مميزة، ابتلعه تراجع الملكي محلياً إلى المركز الرابع بجدول الدوري الإسباني، إضافة إلى تأكيد وسائل الإعلام باستمرار سعي النادي لضم حارس مرمى جديد.

ونشرت الصحف الإسبانية أسماء عديدة لتدعيم عرين الفريق، مثل حارس أتلتيك بلباو الشاب كيبا آريزابالاغا، بدفع الشرط الجزائيّ له في سوق الانتقالات الشتوية، كما يخطط فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد لإبرام صفقة ضخمة في الصيف، بالتعاقد مع حارس مرمى تشيلسي ومنتخب بلجيكا تيبو كورتوا.

ووسط هذه الأخبار، يقف نافاس مهموماً لا يعلم مصيره ومستقبله داخل جدران النادي المدريدي، فإن كان من المفهوم أن يتم انتقاده والبحث عن بديل له عند هبوط مستواه، كما حدث وسط الموسم الماضي، إلاّ أن هذا يبقى غير مفهوم عندما يكون نافاس متألقاً.

نيمار يتذكر إصابته الخطيرة في الظهر خلال كأس العالم 2014

باولينيو: كوتينيو لن يندم على الانتقال لبرشلونة

رسمياً: ليفربول يتعاقد مع فان دايك

برشلونة يتخلى عن ديولوفيو من أجل كوتينيو

مدير بازل ينصح صلاح بعدم الانتقال لريال مدريد

فقد قدم الدولي الكوستاريكي أداءً مميزاً خلال النصف الثاني من الموسم الماضي، وكان أحد نقاط القوة التي ساهمت في تحقيق ريال مدريد للألقاب بفضل تدخلاته في أوقات حاسمة، خاصة في دوري أبطال أوروبا، ورغم إصابته لفترة مطلع هذا الموسم، إلاّ أنه تألق في المباريات التي خاضها.

هذا المستوى الجيد، أظهره نافاس وسط كل الأخبار التي لا ينفيها ريال مدريد، مما يوحي بقوة شخصيته ونضجه الكروي، إلا أنه يشير أيضاً إلى أن حارس ريال مدريد تحول إلى كبش فداء للأزمة التي يعيشها الفريق، وتفاقمت بعد اهتزاز شباكه بثلاثية في الكلاسيكو أمام برشلونة.

وتتعالى أصوات بأن سعي النادي الملكي، للتعاقد مع كيبا واحتمال تعاقده مع كورتوا، ما هي إلا خطوات لتأمين مستقبل حراسة المرمى في الفريق، نظراً لصغر سنهما، فيما يبلغ نافاس الـ 31 عاماً.