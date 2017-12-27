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نيمار يتذكر إصابته الخطيرة في الظهر خلال كأس العالم 2014

نيمار يتذكر إصابته الخطيرة في الظهر خلال كأس العالم 2014
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