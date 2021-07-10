نيمار طلب من باريس سان جيرمان التعاقد مع راموس

انتقل سيرخيو راموس إلى باريس سان جيرمان أخيراً بعد انتهاء عقده مع ريال مدريد مع نهاية الموسم الماضي.

وكشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن نيمار نجم منتخب البرازيل والباريسي لعب دوراً مهماً في تعاقد النادي الفرنسي مع قائد الملكي السابق.

وأشارت إلى أن المهاجم أخبر إدارة سان جيرمان بأن ضم راموس سيضاعف من فرص الفريق في الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا.

وتؤكد هذه التقارير أهمية نيمار وقدرته على التأثير على إدارة النادي الذي يرأسه رجل الأعمال القطري ناصر الخليفي، بعد موسم مخيب لم يحقق فيه الفريق النتائج المرجوة.

هل سينجح راموس في قيادة فريقه الجديد للمجد الأوروبي؟

يذكر أن باريس سان جيرمان وقع عقداً مع المدافع المخضرم لموسمين قادمين، علماً بأن اسم صاحب الـ 35 عاماً ارتبط أيضاً بمانشستر يونايتد.

وسيلعب نجم ريال السابق إلى جانب ماركينيوس على الأغلب في متوسط الدفاع.