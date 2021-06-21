هازارد: كُسر كاحلي 3 مرات ولن أعود كالسابق

عانى إيدين هازارد نجم ريال مدريد من كثرة الإصابات على مدار الموسمين الماضيين مع ناديه، وهو أمر أرهق البلجيكي وأبعده عن الملاعب لكنه جعله أكثر واقعية في تحليله للأمور.

وكان من المتوقع أن يكمل هازارد مباراة منتخب بلاده الأخيرة أمام الدنمارك التي شارك فيها منذ الدقيقة 59 وتمكن من صناعة هدف الفوز لبلاده التي تأهلت إلى الدور الثاني.

وتختتم بلجيكا مبارياتها في المجموعة الثانية ليورو 2020 بمواجهة فنلندا.

وتحدث هازارد في المؤتمر الذي سبق مواجهة فنلندا عن إصاباته معترفاً بعدم قدرته على خوض مباراة كاملة، حيث قال: "سنرى كيف ستسير المباراة لكني لست مستعداً للعب 90 دقيقة كاملة".

وتابع لاعب ريال مدريد: "سأخوض أكبر عدد من الدقائق قدر استطاعتي".

ولم يشارك نجم تشيلسي السابق منذ البداية سوى في 10 مباريات في الدوري الإسباني ودوري الأبطال الموسم المنقضي.

هل يشكك هازارد في قدراته بعد الإصابة؟

لم يشكك اللاعب في قدراته وإمكانياته رغم تكرار الإصابات، حيث أوضح: "لم أشك أبداً في إمكانياتي، وإنما في قدرتي على أن أكون جاهزاً بنسبة 100% للبطولة الأوروبية.

"كسرت كاحلي 3 مرات ولن يكون كما كان قبل 10 أعوام، لكني أعرف أني إن كنت سليماً فيمكنني إثبات نفسي في الملعب وهذا ما أعمل عليه الآن".

هل هازارد جاهز للمشاركة في مباريات كاملة منذ البداية؟

تابع: "لست جاهزاً بنسبة 100% بعد لكني مستعد للبدء، الخطة هي دمجي تدريجياً".

وختم لاعب ريال مدريد: "من المهم جداً أن أكون في كامل جاهزيتي في الأدوار الإقصائية، أعمل حتى أصبح أفضل وأبذل قصارى جهدي للمشاركة منذ البداية. البطولة ما زالت طويلة".