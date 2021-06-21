هامان: رونالدو الأفضل إلى جانب ميسي لكنه أحمق

انتقد اللاعب السابق، ديتمار هامان سلوك كريستيانو رونالدو بشدة في المباراة الأخيرة التي جمعت بين منتخبي البرتغال وألمانيا ضمن بطولة يورو 2020.

ويرى الألماني أن غرور "صاروخ ماديرا" وعدم احترامه لمنافسه كلف البرتغال كثيراً.

كيف ظهر رونالدو في نظر هامان في المباراة؟

وصف هامان مهاجم يوفنتوس في المباراة بـ "الأحمق" وقال: "لا يشك أحد في قدرات كريستيانو رونالدو، فقد بدأ المباراة بشكل عظيم وأنهى هجمة مرتدة منظمة بهدف ووضع البرتغال في المقدمة لكنه بدا كالأحمق".

وأضاف: "أنه الأفضل إلى جانب ليونيل ميسي لكنه أحمق، إذا سألت لاعبي ألمانيا، سيقولون نفس الشيء".

رونالدو و"التمرير بدون نظر".. ماذا قال هامان؟

علق نجم ليفربول السابق على تصرف الهداف البرتغالي مع أنتونيو روديغر مدافع المانشافت وقال: "لم يحترم المنافس، طريقة لعبه بعد أن سجل هدف التقدم كان بها بعض الغرور، ولم يضع احتمالية أن المنافس قد يعود".

يذكر أن منتخب البرتغال خسر المباراة بعد أن عاد منتخب ألمانيا في النتيجة ليسقط بأربعة أهداف لاثنين، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة.

ويحتل منتخب البرتغال المركز الثالث برصيد 3 نقاط وهو نفس رصيد منتخب ألمانيا الذي يسبقه بفارق الأهداف ليحتل بدوره المركز الثاني.