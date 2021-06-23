هل سينتقل هالاند إلى ريال مدريد هذا الصيف؟

أفادت صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية أمس الثلاثاء بأن ريال مدريد توصل لاتفاق مع إيرلينغ هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند لضمه هذا الصيف.

وقالت الصحيفة العريقة أن النادي الإسباني حصل بالفعل على موافقة النجم الشاب، بينما لم يحسم الاتفاق مع ناديه بعد.

وأضافت أن ريال مدريد قدم عرضاً لدورتموند قيمته 110 ملايين يورو، لكنه قوبل بالرفض من النادي الألماني الذي طلب 175 مليون يورو.

سعر هالاند سينخفض إلى 75 مليون يورو صيف العام القادم

ومن المقرر، أن ينخفض سعر صاحب الـ 20 عاماً صيف العام القادم إلى 75 مليون يورو فقط، وفقاً لبند موجود في عقده.

ويثق الملكي في أن دورتموند سيستسلم في نهاية المطاف، وسيوافق على العرض الحالي، لتجنب خسارة 30 مليون يورو، إذا لم يسمح لهدافه النرويجي بالرحيل هذا الصيف.