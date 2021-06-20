يورو 2020: إيطاليا تؤكد تفوقها بالفوز على ويلز وسويسرا تهزم تركيا

حقق منتخب إيطاليا الفوز على ضيفه الويلزي بهدفٍ دون رد في المباراة التي جمعتهما على ملعب أولمبيكو ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى لبطولة يورو 2020.

تفوق إيطاليا جاء بعدما نجح الفريق في السيطرة على المباراة وترك غاريث بيل ورفاقه يطاردون الكرات في أرجاء الملعب.

بدأت الخطورة من قبل منتخب إيطاليا الذي خاض اللقاء بتشكيلة رديفة كما هو متوقع، حيث كاد فيدريكو كييزا أن يفتتح التسجيل في الدقيقة 25، لكن كرته أخطأت المرمى.

وفي الدقيقة 39 جاء الهدف اليتيم عن طريق ماتيو بيسينا حينما استقبل ركلة حرة بلمسة واحدة وأودعها في الشباك بمهارة.

في الشوط الثاني كاد فيديريكو بيرنارديسكي أن يضاعف النتيجة بتسديدة من ركلة ثابتة ارتدت من القائم الأيمن في الدقيقة 53.

وتعقدت مهمة ويلز عندما طرد الحكم اللاعب إيثان آمبادو في الدقيقة 55 بشكل مباشر بعد تدخل قوي على بيرنارديسكي.

استمرت سيطرة إيطاليا على المباراة بعد الطرد وزادت نسبياً، وكاد أندريا بيلوتي أن يسجل الهدف الثاني لكن كرته تحولت لركلة ركنية في الدقيقة 65 بعد إنقاذ من حارس المرمى.

في المجموعة ذاتها، حقق منتخب سويسرا الفوز بثلاثية لهدف على غريمه التركي في باكو ليحسن من فرصته في الصعود للدور القادم.

بهاتين النتيجتين، تصدر منتخب إيطاليا المجموعة الأولى برصيد تسع نقاط، فيما احتل المنتخب الويلزي المركز الثاني بأربعة نقاط وبفارق الأهداف بعد تعادله النقطي مع سويسرا.

بينما احتل منتخب تركيا المركز الرابع في المجموعة بدون نقاط.