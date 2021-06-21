يورو 2020: بلجيكا تهزم فنلندا والدنمارك تكتسح روسيا

حقق منتخب بلجيكا فوزاً مثيراً على نظيره الفنلندي بهدفين دون رد على ملعب غازبروم آرينا في إطار الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية لبطولة يورو 2020.

سجل روميلو لوكاكو هدفاً للشياطين الحمر بعد مرور 65 دقيقة من زمن اللقاء، لكن الحكم فيليكس بريش ألغاه بداعي التسلل، بعد الرجوع لتقنية حكم الفيديو المساعد.

لكن منتخب بلجيكا تقدم في النتيجة في الدقيقة 74 بعد عرضية حولها توماس فيرمايلين برأسه لترتطم في القائم قبل أن تسقط أمام الحارس لوكاس هراديكي الذي لمسها لتسقط في شباكه.

وأضاف روميلو لوكاكو الهدف الثاني بعد 7 دقائق مؤكداً صدارة فريقه للمجموعة.

الدنمارك ترافق بلجيكا إلى الدور القادم

وفي مبارة أخرى ضمن نفس المجموعة، حقق منتخب الدنمارك فوزاً عريضاً على ضيفه الروسي بأربعة أهداف لهدف على ملعب باركن ستاديون.

افتتح ميكايل دامسغارد التسجيل لمنتخب الدنمارك في الدقيقة 37 بتصويبة يمينية رائعة من خارج منطقة الجزاء سكنت شباك الدب الروسي.

وفي الدقيقة 59، عزز يوسف بولسن التقدم للمنتخب الاسكندنافي بعد استغلال خطأ دفاعي فادح لتصبح النتيجة (2-0).

وقلَّص آرتيم دزيوبا الفارق لروسيا من نقطة الجزاء في الدقيقة 70.

وفي الدقيقة 79، أضاف أندرياس كريستنسن الهدف الثالث للدنماركيين من تصويبة صاروخية.

وجاء الدور على يواكيم مايلي بعد ثلاث دقائق ليضيف الهدف الرابع للدنمارك في الدقيقة 82.

ترتيب المجموعة الثالثة النهائي: